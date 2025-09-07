Французский подросток арестован по обвинению в связях с ИГИЛ

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), французские власти арестовали 17-летнего подростка по обвинению в связях с террористической группировкой ИГИЛ и планировании нападений на посольства и правительственные учреждения.

Согласно сообщениям, подросток был арестован в начале этой недели в доме своих родителей в регионе Сарта на западе Франции. Он получил легкие травмы при попытке скрыться от полиции.

Следственные источники сообщили, что во время обыска дома было обнаружено заявление о верности ИГИЛ и список школ в городе Ле-Ман (центр региона Сарта). Рядом с этим списком были указаны определенные объемы материалов в литрах, что, возможно, указывает на компоненты зажигательных бомб или химических взрывчатых веществ.

Также сообщается, что подросток намеревался атаковать посольства Израиля, Великобритании и США, Министерство внутренних дел Франции, различные медиа-офисы в Париже, а также Европейский парламент в Страсбурге.

Во время допросов он признался, что планировал и намеревался осуществить несколько нападений, но был арестован до того, как смог реализовать свои планы.