Париж Вашингтону: независимость Палестины не привела к срыву переговоров по Газе

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), Париж резко отреагировал на повторное заявление государственного секретаря США Марко Рубио о том, что намерение Франции признать независимое палестинское государство стало причиной провала переговоров о прекращении огня между ХАМАС и израильским режимом.

После того как Франция, как и несколько других европейских и западных стран, объявила о своем намерении признать независимое палестинское государство, напряженность между Парижем и Вашингтоном по поводу ситуации в Газе усилилась.

По данным газеты «Washington Post», в сообщении, опубликованном французским правительством в социальных сетях в ответ на позицию госсекретаря США, говорится: «Нет, господин госсекретарь Рубио! Признание палестинского государства не привело к срыву переговоров о заложниках».

Париж продолжил, указав, чтобы раскрыть противоречия Вашингтона, на ряд ранее опубликованных сообщений, которые показывают, что специальный посланник правительства США Стив Виткафф, за несколько часов до того, как Эммануэль Макрон сделал свое заявление о признании независимого палестинского государства, утверждал, что «ХАМАС действует недобросовестно, и США сейчас рассматривают альтернативные варианты».

Рубио в четверг заявил: «С той минуты и с того дня, как французы объявили, что они собираются делать, в тот же день ХАМАС ушел с переговорного стола».

Он заявил: «Хотя Соединенные Штаты предупреждали о последствиях такого шага, иногда люди не слушают вас; они делают то, что хотят, из-за своей внутренней политики».

Тем временем, Государственный департамент США в ответ на резкий ответ французского правительства Рубио вновь заявил: «Слова госсекретаря остаются в силе».

Помимо войны в Газе, Париж разошелся во мнениях с Вашингтоном по нескольким другим вопросам. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро несколько дней назад во время поездки в Гренландию саркастически предупредил о политике Вашингтона, назвав ее «жестоким отношением к миру с использованием запугивания, давления, шантажа и угроз со стороны некоторых стран для подчинения своих соседей».

Барро, ссылаясь на намерение Трампа завладеть островом Гренландия, которое несколько раз поднималось во время его второго президентского срока, заявил: «Гренландия не продается и не может быть захвачена».

В то время как Макрон 24 июля объявил о намерении своей страны признать палестинское государство во время сессий Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, после этого несколько других стран, включая Канаду и Австралию, также объявили о своем решении сделать аналогичный шаг во время Генеральной Ассамблеи ООН. Недельные официальные сессии Генеральной Ассамблеи ООН высокого уровня начинаются 23 сентября. Великобритания также объявила, что она сделает это признание, если будут выполнены определенные условия.

В своей немедленной реакции на заявление Макрона Рубио заявил: «Это безрассудный шаг, который подорвет любую надежду на прекращение войны».

В другом интервью в начале августа госсекретарь США также заявил, что это признание является «наградой, которая сделает ХАМАС более смелым».

Также, Биньямин Нетаньяху, премьер-министр израильского режима, в письме к Макрону от 17 августа обвинил президента Франции в слабости и потворстве и заявил, что его политика «подогревает антисемитизм во Франции».

Макрон в длинном тексте от 26 августа в ответ на утверждения Нетаньяху отметил, что Нетаньяху опубликовал свое письмо «прежде чем я его даже получил». После защиты своей политики, он призвал премьер-министра израильского режима «положить конец безнадежной гонке постоянной смертельной и незаконной войны в Газе, которая опозорила вас и поставила ваш народ в тупик».

На прошлой неделе Государственный департамент США объявил, что «отклоняет и отменяет» визы США для членов Палестинской автономии, включая президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса, для участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.