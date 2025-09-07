Высокопоставленный индийский чиновник: США нельзя доверять

По сообщению информационного агентства ABNA, газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного индийского чиновника сообщила, что разногласия между Индией и США по поводу таможенных тарифов и покупки российской нефти могут нанести ущерб двусторонним отношениям.

Он добавил: «Даже если эти разногласия и кризис будут урегулированы, действия правительства США и его шаги в последние месяцы означают, что Индия не сможет доверять Вашингтону в ближайшие годы».

Упомянутый индийский чиновник сказал: «Если вы ударите меня четыре раза, а потом дадите мне мороженое, означает ли это, что все в порядке?»

Вчера также газета Hindustan Times сообщила, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не примет участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за роста напряженности в отношениях с США.