ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с ЭКО

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), секретариат ЭКО в Тегеране объявил, что 5 сентября 2025 года Генеральная Ассамблея ООН на своей семьдесят девятой сессии единогласно приняла резолюцию под названием «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией экономического сотрудничества (ЭКО)».

Эта резолюция, представленная Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан, подчеркивает важность укрепления сотрудничества между ООН и ЭКО в решении проблем и продвижении Целей устойчивого развития (ЦУР).

Резолюция охватывает различные аспекты отношений между ООН и ЭКО и предоставляет всеобъемлющую основу для расширения сотрудничества с системой ООН, включая ее специализированные учреждения, фонды и программы.

Этот документ, охватывающий широкий спектр областей, связанных с ЭКО, фокусируется на торговле, транспорте, энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, развитии человеческих ресурсов и туризме.

В документе признаются усилия ЭКО по содействию региональной взаимосвязанности, чистой энергии и устойчивому развитию, как это изложено в «Видении ЭКО 2025» и различных декларациях, принятых на саммитах высокого уровня и министерских совещаниях. Он также призывает международные финансовые и специализированные учреждения расширить свое сотрудничество с ЭКО, особенно в реализации региональных транспортных коридоров, цифровых транзитных систем и проектов чистой энергии.

ЭКО, которое было принято в качестве наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН в октябре 1993 года, активно участвует в ежегодных сессиях ООН в ее штаб-квартире в Нью-Йорке. Принятие этой резолюции подтверждает растущее партнерство между ООН и ЭКО и прокладывает путь для более тесного сотрудничества в достижении общих целей социально-экономического прогресса и устойчивого развития в регионе.