«Хезболла»: Мы не откажемся от оружия Сопротивления ни при каких обстоятельствах

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), один из членов фракции «Хезболлы» в ливанском парламенте заявил, что это движение ни при каких обстоятельствах не откажется от своего оружия. Это заявление было сделано на следующий день после того, как правительство Ливана объявило, что армия страны начнет реализацию плана по разоружению «Хезболлы».

Хасан Эззеддин, член парламентской фракции «Хезболлы», сказал: «Те, кто принял ошибочное, поспешное и необдуманное решение разоружить Сопротивление и согласился на это, должны пересмотреть свое решение и исправить свою ошибку, иначе они будут нести ответственность за его последствия и результаты».

В своей речи в городе Айтит на юге Ливана он подчеркнул: «Мы привержены этому оружию и не откажемся от него ни при каких обстоятельствах и ни под каким предлогом».

Накануне пять шиитских министров от «Хезболлы» и движения «Амаль», а также один независимый министр покинули заседание правительства Ливана во время представления армией Ливана плана по разоружению «Хезболлы». Эззеддин назвал этот шаг смелым.

План по разоружению «Хезболлы»

В начале августа правительство Ливана установило крайний срок до конца текущего года для реализации плана по разоружению «Хезболлы» и поручило армии страны подготовить этот план. Это решение было принято под давлением США.

Накануне правительство Ливана приветствовало предложенные армией страны меры по ограничению оружия официальными органами. Министр информации Ливана Поль Маркус заявил после заседания кабинета министров: «Армия Ливана начнет реализацию этого плана, но, учитывая существующие логистические, финансовые и человеческие ограничения, это будет сделано в рамках нынешних возможностей».

Маркус также сказал, что командующий армией Ливана упомянул об ограничениях, включая израильские атаки, которые затрудняют реализацию плана.

Министр информации Ливана заявил, что израильская сторона до сих пор не взяла на себя никаких обязательств в отношении положений американского документа, представленного специальным посланником Томом Браком, и не предприняла никаких ответных действий, в то время как Ливан выполнил свои обязательства.

Бейрут обусловил реализацию положений этого соглашения соблюдением обязательств другими сторонами, особенно Израилем.

Правительство Ливана рассматривает это решение как выполнение своих обязательств по соглашению о прекращении огня, которое было подписано при посредничестве США 27 ноября и положило конец войне между «Хезболлой» и Израилем. Это соглашение подчеркивает ограничение ношения оружия официальными силами безопасности и военными Ливана.

В этом соглашении также упоминается прекращение военных операций между Израилем и «Хезболлой» и вывод израильских войск из районов, в которые они проникли во время недавней войны. Однако Израиль по-прежнему удерживает пять позиций на юге Ливана и продолжает ежедневные воздушные атаки на различные районы страны. Израиль утверждает, что эти атаки направлены против складов оружия «Хезболлы» и ее командиров.