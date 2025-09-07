Еврейская газета: Возможно ли повторное выдвижение Нетаньяху на выборах?

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на «Маан», газета «Исраэль Хайом» опубликовала отчет, в котором говорится, что планы кабинета Нетаньяху по военной оккупации сектора Газа обойдутся в десятки миллиардов шекелей, в то время как экономика израильского режима сталкивается с серьезными проблемами и стагнацией в широких коммерческих секторах.

В отчете говорится, что жители оккупированных территорий должны будут оплачивать эти действия кабинета Нетаньяху через новые налоги. Военное давление на ХАМАС не приведет к освобождению израильских пленных, как это не привело и за последние два года.

«Исраэль Хайом» добавила, что, похоже, Нетаньяху ищет личного и мстительного конфликта. Он, возможно, больше не имеет достаточных карт, чтобы участвовать в новых выборах после двух лет кровопролитной войны и растущего политического поражения. Этот вопрос поднимает много вопросов о его политическом будущем и возможности его выдвижения на новых выборах.