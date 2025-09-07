Предупредительное сообщение ОАЭ в адрес Тель-Авива

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на «Маан», репортер 11-го канала израильского телевидения Рой Киз сообщил, что ОАЭ в последние дни передали Тель-Авиву предупредительное сообщение, в котором говорится, что аннексия Западного берега к оккупированным территориям считается «красной линией», и в этом случае ОАЭ могут выйти из соглашения о нормализации отношений.

В сообщении также говорится, что ОАЭ согласовали свою позицию по этому вопросу с Саудовской Аравией. Президент ОАЭ Мохаммед бен Заид в последние дни встречался с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом в Эр-Рияде. На этой встрече было подчеркнуто, что аннексия Западного берега приведет к разрыву отношений с Тель-Авивом.

Источник в королевской семье Саудовской Аравии также заявил, что этот шаг закроет путь к нормализации отношений между Эр-Риядом и Тель-Авивом.