Действия Тель-Авива в связи со значительным увеличением числа раненых солдат

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на «Аль-Джазиру», израильские СМИ сообщили, что министерства обороны и финансов этого режима сформировали комитет для улучшения процесса лечения раненых сионистских солдат.

Этот шаг был предпринят в связи с увеличением числа раненых солдат в войне в Газе.

Также, газета «Едиот Ахронот» со ссылкой на отдел реабилитации министерства обороны израильского режима сообщила, что число раненых солдат, находящихся на лечении, достигнет 100 000 человек к 2028 году.

Стоит отметить, что спустя два года после начала войны в Газе силы палестинского сопротивления продолжают свои антисионистские операции в различных районах сектора.