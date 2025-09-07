Посол Ирана в Эр-Рияде: Наши ожидания от отношений с Саудовской Аравией выше

Как сообщает международное информационное агентство АhlulBayt (ABNA), посол Ирана в Эр-Рияде, говоря о нынешних отношениях между Тегераном и Эр-Риядом во вторую годовщину возобновления работы посольства, сказал: «За эти два года мы прошли долгий путь, но наши ожидания от этих отношений выше».

Алиреза Энаяти в своем сообщении в социальной сети X (Twitter), посвященном второй годовщине возобновления работы посольства Ирана в Саудовской Аравии, опубликовал фотографию посольства Ирана в Эр-Рияде и посла Саудовской Аравии в Тегеране и написал: «Утром во вторник, 5 сентября 2023 года, я прибыл в Эр-Рияд, а мой коллега, господин Абдулла аль-Анзи, «посол Саудовской Аравии в Иране», прибыл в Тегеран во второй половине того же дня».

Он продолжил: «Эта синхронность была не условием возобновления отношений, а сама по себе была признаком решимости и воли обеих сторон к тесному сотрудничеству».

Посол Ирана в Саудовской Аравии подчеркнул: «За эти два года мы прошли долгий путь, но наши ожидания от отношений выше».