Испания рассматривает возможность введения эмбарго на поставки оружия сионистскому режиму

По сообщению информационного агентства Abna, испанская газета El Pais в субботу сообщила: «Правительство Испании рассматривает возможность ускорения введения запрета на экспорт оружия в Израиль в рамках пакета санкций, который, как ожидается, будет утвержден во вторник».

Испанское издание добавило: «Возможные санкции Мадрида будут введены для оказания давления на Израиль после убийства около 64 тысяч человек в Газе и расширения поселений на Западном берегу».

В сообщении газеты говорится: «Коалиция PSOE и Sumar работает над введением всеобъемлющего эмбарго на поставки оружия Израилю, и поэтому санкции против Тель-Авива не будут ограничиваться военной промышленностью. Цель состоит в том, чтобы ускорить вступление в силу закона, используя содержание законопроекта, который Sumar ранее представила в Конгресс, посредством королевского указа. По словам правительственных источников, планы правительства таковы, что санкции могут быть применены немедленно».

Испанская газета El Pais добавила: «Идея состоит в том, что упомянутые санкции запретят продажу, поставку, передачу или экспорт оружия и технологий, прямо или косвенно, в Израиль. Новый закон также запретит импорт военной продукции из Израиля, такой как огнестрельное оружие, боеприпасы или техническая помощь».