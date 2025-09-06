Премьер-министр Индии не примет участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на «NDTV», премьер-министр Индии Нарендра Моди не будет присутствовать на ежегодном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в конце этого месяца.

Открытие восьмидесятого заседания Генеральной Ассамблеи ООН состоится 9 сентября (18 шахривара). Заседание пройдет с 23 по 29 сентября.

Согласно пересмотренному списку выступающих на восьмидесятом заседании Генеральной Ассамблеи, на заседании выступит индийский министр.

Это СМИ добавило: «Субраманьям Джайшанкар, министр иностранных дел Индии, выступит на вышеупомянутом заседании 27 сентября».

Президент США Дональд Трамп ввел в общей сложности 50-процентные тарифы на индийские товары, 25 процентов из которых были введены под предлогом покупки Нью-Дели российской нефти; шаг, который некоторые СМИ связывают с отсутствием Нарендры Моди в США.