Мадуро: Если США нападут, Венесуэла вступит в вооруженную борьбу

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на агентство Anadolu, президент Венесуэлы Николас Мадуро подчеркнул, что его страна «вступит в вооруженную борьбу», если на нее нападут.

Президент Венесуэлы сказал, что, хотя Венесуэла «все еще находится на этапе невооруженной борьбы», любое нападение вызовет реакцию «всего народа против агрессии, будь то местной, региональной или национальной».

В своем выступлении он добавил: «В Венесуэле не производится кокаин, это американская ложь, как и ложь, что в Ираке было оружие массового уничтожения (и под этим предлогом они напали на Ирак). Они лгут и о Каракасе».

Это происходит на фоне того, что ранее он объявил, что в ответ на эскалацию напряженности между его страной и США после увеличения военного присутствия Вашингтона в Карибском море, более 8 миллионов граждан страны были призваны в «Национальную боливарианскую милицию».

Мадуро во время встречи с правительственными чиновниками и вооруженными силами страны, которая транслировалась по государственному телевидению Венесуэлы, сказал, что «мощная база, состоящая из 4,5 миллионов ополченцев, которые обучались годами, также была призвана, и более 8 миллионов человек, которые зарегистрированы в организации «Национальная боливарианская милиция», присоединятся к ним.

Мадуро назвал целью этого призыва укрепление логистических и организационных сил для обеспечения безопасности и обороны Венесуэлы в условиях внутренних и внешних угроз и подчеркнул, что этот призыв является первым этапом непрерывного процесса подготовки народных сил.

Ранее, после эскалации напряженности между США и Венесуэлой после развертывания американских войск на побережье Карибского моря под предлогом борьбы с венесуэльскими наркокартелями, два истребителя F-16 этой страны пролетели над эсминцем ВМС США.

По данным агентства Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, этот инцидент, который Пентагон утверждал, что произошел в международных водах, обострил напряженность между Вашингтоном и Каракасом всего через два дня после того, как США напали на венесуэльскую лодку и убили 11 человек на борту.