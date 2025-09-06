Представитель правительства Иордании: Перемещение населения — это военное преступление и преступление против человечности

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на CNN Arabic, Мохаммад Аль-Момени, представитель правительства Иордании, сказал: его страна категорически против перемещения палестинцев. Международное право запрещает принудительное перемещение населения с оккупированных территорий.

Он заявил: «Перемещение — это военное преступление и преступление против человечности. Ни палестинский народ, ни какая-либо страна в регионе, и прежде всего Иордания, не примут эти планы. Право на возвращение — это основное и укоренившееся право, которое с гуманитарной и правовой точки зрения неоспоримо. Любая попытка вырвать палестинцев с их земли является посягательством на их права, суверенитет стран и объявлением войны».

Мохаммад Аль-Момени охарактеризовал идею перемещения как устаревшее расистское мышление, чуждое человечности, и сказал: «Оккупационный режим продолжает использовать политику голода с целью перемещения, и эта злобная политика является явным признаком морального и политического краха крайне правого течения в Израиле».

Он далее подчеркнул: «Палестинское государство будет создано, и палестинский народ добьется своего права на самоопределение. Растущее признание палестинского государства странами мира показывает глобальную поддержку справедливости и стояние на правильной стороне истории».