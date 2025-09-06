Новые действия сионистского режима в Сирии

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Al-Mayadeen, сирийские источники сообщили о новых действиях сионистского режима на юге Сирии.

Эти источники указали на въезд колонны военнослужащих армии сионистского режима на дорогу, соединяющую деревни Брейка и Бир-Аджам в пригороде Кунейтры.

Несколько дней назад израильские военнослужащие также вошли в район Рас-аль-Равади недалеко от поселка Аль-Самадания в пригороде Кунейтры.

Следует отметить, что с момента падения предыдущего сирийского режима, сионистский режим совершал обширные атаки на Сирию, а недавно, под предлогом защиты друзов, также бомбил районы Дамаска.

С момента падения правительства Асада, армия этого режима, пересекая буферную линию между оккупированными Голанскими высотами и Сирией, продолжила оккупацию районов, прилегающих к Голанам, в провинциях Дераа и Кунейтра.