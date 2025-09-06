Встреча президента Ливана с командующим «СЕНТКОМ»

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на «Аль-Нашра», президент Ливана встретился с высокопоставленной американской военной делегацией во главе с командующим СЕНТКОМ в Бейруте.

«Джозеф Аун» на встрече с адмиралом «Брэдом Купером» и сопровождающей его делегацией в президентском дворце «Баабда» сказал: «Мы подчеркиваем важность продолжения американской поддержки ливанской армии, чтобы она могла продолжать свою миссию».

Он также подчеркнул: «США должны оказать давление на Израиль, чтобы он покинул ливанскую территорию, чтобы ливанская армия могла завершить свое развертывание на международной границе».

Аун также попросил Купера активизировать работу Комитета по мониторингу прекращения боевых действий (MECHANISM), чтобы гарантировать выполнение того, что было согласовано в ноябре прошлого года относительно прекращения израильских атак на Ливан, вывода войск с высот и оккупированных территорий и возвращения пленных, и чтобы резолюция 1701 была выполнена во всех ее положениях.

Президент Ливана на этой встрече, на которой также присутствовал генерал «Майкл Лехи», глава Комитета по механизму, отметил: «Продолжение израильских атак на юге Ливана будет препятствовать завершению развертывания ливанской армии на границе, в то время как армия завершила свое развертывание более чем на 85 процентах территории к югу от реки Литани».

Командующий СЕНТКОМ также сказал на этой встрече: «Мы высоко оцениваем выдающуюся и привилегированную роль ливанской армии и подчеркиваем продолжение оказания помощи ей».

Купер также подчеркнул продолжение предоставления необходимой помощи со стороны США в различных областях, особенно поддержки армии, и сказал: «Комитет «Механизм» завтра проведет заседание для обсуждения текущей ситуации на юге и попыток ее стабилизации».

Ливанские СМИ объявили, что командующий армией страны, генерал «Рудольф Хайкал», также встретился с командующим СЕНТКОМ в присутствии главы Комитета по пятистороннему мониторингу (Механизм).

«Брэд Купер» также посетил оккупированные территории и встретился с «Эялем Замиром», начальником штаба армии сионистского режима, и рядом военных командиров этого режима.

Командование сил СЕНТКОМ США в регионе опубликовало сообщение в социальной сети X, предав эту новость огласке и подчеркнув приверженность Вашингтона безопасности Тель-Авива.