Генерал-майор Хатами: Мы воевали в 12-дневной войне с квинтэссенцией технологий Запада и НАТО

По сообщению информационного агентства Abna, генерал-майор Амир Хатами, главнокомандующий армией Исламской Республики Иран, во время инспекции армейских частей в Исфахане, Тебризе и Хамадане, оценив и проверив боеготовность этих подразделений, обратился к командирам, бойцам и пилотам, указав на сопротивление иранского народа агрессии сионистского режима во время 12-дневной навязанной войны, и заявил: «Весь Иран, от сухопутных, противовоздушных и воздушных сил армии до Басидж и Корпуса стражей исламской революции и всех людей, был в центре поля боя в недавней навязанной войне и по-настоящему сражался и сопротивлялся, чтобы исламский Иран оставался гордым навсегда».

Он добавил: «Мученики являются героями этой навязанной войны, которые отдали все свое имущество, чтобы защитить исламский Иран, наш дорогой народ и наши границы чести и достоинства. Мы должны защищать их идеалы и отдавать должное этой крови и использовать положение, достигнутое благодаря самопожертвованию великого иранского народа, для дальнейшего прогресса и гордости исламского Ирана».

Он продолжил: «Основным предлогом врага была ядерная проблема, но то, что он делал и хотел сделать на практике, было намного более сложным, чем их первоначальные заявления, и показало, что враг разработал подробный план против нашего дорогого народа, страны и священной системы Исламской Республики, но мы благодарны Богу, что благодаря вашей доблести и чести, дорогие, мы вышли из этого поля боя с гордостью».

Главнокомандующий армией, заявив, что враг не смог достичь своих основных целей в 12-дневной навязанной войне, перечислил некоторые из целей врага в ходе навязанной войны и уточнил: «Враг намеревался полностью уничтожить ядерный потенциал исламского Ирана, но не смог этого сделать, потому что ядерный потенциал — это отечественная наука и технология, и его невозможно уничтожить».

Он продолжил: «Враг убил наших командиров, чтобы нарушить путь обороны, но с помощью немедленного и божественного планирования Верховного главнокомандующего и назначения новых командиров, он потерпел неудачу и на этом пути. Враг намеревался уничтожить нашу ракетную мощь в этой 12-дневной войне, но этого тоже не произошло, и до последнего момента мы, с нашей ракетной мощью, поставили врага на колени и поразили наши цели на территориях оккупационного режима Кудса нашими ракетами».

Генерал Хатами уточнил, что в последние дни войны мы также произвели более мощные выстрелы, которые поставили под сомнение ракетный щит врага.

Главнокомандующий армией отметил: «Еще одной из программ врага было уничтожение нашей мощи и потенциала противовоздушной обороны, но он потерпел неудачу и в этой области. Сегодня вы также являетесь свидетелями роли наших сил ПВО».

Генерал-майор Хатами, указав на сплоченность и единство, созданные среди всего народа после атак сионистского режима, также заявил: «Враг намеревался нанести ущерб системе Исламской Республики и единству и сплоченности между народом, но в этой области он потерпел еще больший и удивительный провал, и стало ясно, что у него были неверные расчеты, потому что народ стоял за свою исламскую систему еще более твердо, чем когда-либо».

Член Совета обороны сказал: «В этой войне люди поняли истинные намерения и лицо врага и противостояли ему».

Главнокомандующий армией назвал стойкость народа результатом его глубокого понимания врага и его целей и уточнил: «Заговоры врага еще не закончились, и пока великий иранский народ желает независимости, свободы, суверенитета и чести, заговоры врагов будут продолжаться. Но иранский народ стоит твердо и решил оставаться независимым».

Главнокомандующий армией добавил: «Хотя эта война длилась всего 12 дней и была короткой, она на самом деле содержит ценные уроки. Мы фактически воевали с квинтэссенцией технологий Запада и НАТО. Они дали врагу все, что ему было нужно, и везде, где он сталкивался с недостатком, его союзники вступали на поле боя для защиты и поддержки врага».

Генерал-майор Хатами, заявив, что всегда нужно быть готовым к войне, и если мы не хотим войны, мы должны быть более готовыми и сильными, сказал: «Враг так же злобен, как он показал себя в 12-дневной войне, и не воздержится ни от какого преступления».