Проведение третьего раунда технических переговоров между Ираном и Агентством в Вене

По сообщению информационного агентства Abna, по словам Резы Наджафи, третий раунд технических переговоров между Ираном и Агентством для разработки руководства по выполнению обязательств по гарантиям в новой ситуации после незаконных атак сионистского режима и США на ядерные объекты нашей страны, и с учетом решения парламента по этому вопросу, состоялся в пятницу и субботу в Вене, и стороны обменялись мнениями по вопросам, изложенным в тексте руководства.
6 сентября 2025 - 23:18
News ID: 1724221
Source: ABNA
Посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) объявил о проведении третьего раунда технических переговоров между Ираном и Агентством.
