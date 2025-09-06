Проведение третьего раунда технических переговоров между Ираном и Агентством в Вене

По сообщению информационного агентства Abna, по словам Резы Наджафи, третий раунд технических переговоров между Ираном и Агентством для разработки руководства по выполнению обязательств по гарантиям в новой ситуации после незаконных атак сионистского режима и США на ядерные объекты нашей страны, и с учетом решения парламента по этому вопросу, состоялся в пятницу и субботу в Вене, и стороны обменялись мнениями по вопросам, изложенным в тексте руководства.