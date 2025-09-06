Арагчи: Европейцы совершили большую ошибку, применив механизм «триггера»

По сообщению информационного агентства Abna, Сейед Аббас Арагчи, министр иностранных дел нашей страны, заявил в субботу на «Национальной конференции по потенциалу и инвестиционным возможностям свободных и торговых зон Ирана»: «Свободная зона Шэньчжэнь изначально была небольшой деревней, где основным занятием людей была рыбная ловля. После того как Китай столкнулся с международным давлением, он выбрал эту территорию, и сегодня она считается одним из центров технологий и торговли. Мы находимся в похожих условиях, и история показала, что нации, которые вместо капитуляции проявляют инициативу, смогли открыть путь к прогрессу».

Он добавил: «Наша страна столкнулась с многоуровневыми и обширными санкциями, и их последствия очевидны в жизни людей; однако не следует представлять санкции как апокалиптическую картину. Целью тех, кто ввел санкции, было парализовать Иран, но реальность такова, что Иран по-прежнему стоит с силой. Последствия санкций нельзя игнорировать, но нельзя совершать две ошибки: первая — отрицать санкции и быть безразличным, а вторая — сдаваться им. Правильный путь — это реализм».

Арагчи уточнил: «Не все наши трудности связаны с санкциями, часть из них вызвана внутренними проблемами. Инвесторы нуждаются в услугах, и в этой области у нас много недостатков. Часть ограничений также вызвана условиями экономической войны, и целью должно быть предотвращение того, чтобы эти ограничения стали постоянными».

Министр иностранных дел отметил: «Правительство обязано облегчить путь для инвестиций и одновременно укрепить устойчивость к внешнему давлению. Без частного сектора никакая экономическая политика не будет развиваться, и свободные зоны играют ключевую роль в экономике любой страны».

Он продолжил: «Иран находится на перекрестке мировой торговли и обладает преимуществами, которыми мало какая страна обладает одновременно. Даже в условиях санкций страны по-прежнему ведут с нами переговоры, и существует много экономических возможностей».

Арагчи добавил: «Министерство иностранных дел обязуется использовать дипломатию для экономического развития. Целью отдела экономической дипломатии является поддержка производителей и инвесторов. Мы готовим внешнеполитическое приложение для каждой свободной зоны, которое в качестве оперативного документа будет определять, какая из наших миссий за рубежом будет поддерживать каждую зону и в каких международных встречах она будет участвовать. Логистический и инвестиционный потенциал также будет указан в этом документе. Цель состоит в том, чтобы создать органическую связь между свободными зонами и дипломатическим аппаратом, чтобы посольства могли выявлять экономические возможности и устранять препятствия».

Он сказал: «Инвесторы нуждаются в уверенности, и мы в Министерстве иностранных дел движемся в этом направлении. Свободные зоны могут стать главной дорогой для экономических обменов».

Далее Арагчи затронул тему санкций и переговоров, добавив: «Одной из миссий Министерства иностранных дел является попытка отмены санкций, которая осуществляется через переговоры. В новом правительстве мы разработали план, и переговоры начались. Было проведено пять раундов переговоров, но перед шестым раундом режим пошел на военную агрессию, и США присоединились к ней. После этой войны и героической защиты иранского народа переговоры требуют новой формы и масштаба, и мы разрабатываем этот путь».