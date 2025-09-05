Путин приглашает Зеленского на переговоры в Москву со «100-процентной гарантией безопасности»

Как сообщает информационное агентство ABNA, Владимир Путин, президент России, сославшись на желание Украины присоединиться к Европейскому союзу, сказал, что это законное право и выбор этой страны.

Путин заявил, что Москва «готова» принять мирные переговоры с Украиной, и Россия гарантирует полную безопасность украинских делегаций в Москве. По его словам, Москва является лучшим местом для встречи России и Украины на высшем уровне.

Он сказал: «Украинская сторона просит об этой встрече и предлагает ее. Я готов. Пожалуйста, приезжайте; мы обязательно создадим условия для работы и гарантируем безопасность. Будьте на 100% уверены».

По его словам, проведение такой встречи в нейтральной, третьей стране — это «слишком много».

Президент России также сказал, что Москва будет уважать гарантии безопасности, которые должны быть разработаны для России и Украины.

Он также, через день после того, как западные союзники Киева обязались обеспечить военное присутствие в Украине в случае мирного соглашения с Россией, предупредил, что любые западные силы, отправленные и размещенные в Украине, «будут законной целью для армии Москвы».

Путин подчеркнул: «Если там появятся какие-либо силы, особенно во время конфликта, мы будем исходить из того, что они являются законными целями».

Президент России подчеркнул, что «каждая страна имеет право выбирать в сфере безопасности, но этот выбор не может быть сделан за счет безопасности другой страны».

Он вновь заявил, что Москва категорически против вступления Украины в НАТО. По его словам, согласно конституции Украины, соглашения о территориях должны быть одобрены на референдуме, но для этого сначала должен быть отменен режим военного положения в этой стране.

Путин сказал, что «сегодня мир глубоко взаимосвязан через технологические достижения, и изоляция в так называемой «национальной скорлупе» не только невыгодна, но и вредна, потому что она подрывает конкурентоспособность. Россия приветствует взаимодействие со всеми странами, особенно с нашими друзьями и странами, которые хотят с нами сотрудничать. Мы не изолировали себя и не уклоняемся ни от кого».

Президент России, выступая на «Восточном экономическом форуме» во Владивостоке, добавил, что договорился с президентом США Дональдом Трампом о том, чтобы поддерживать контакт «в случае необходимости».

Он добавил, что у него «открытый диалог» с Трампом и продолжил: «Он знает, что я приветствую такие разговоры. Я знаю, что он тоже приветствует (такие разговоры)».

Путин, сославшись на недавнюю встречу так называемой «Коалиции желающих» в Европе, добавил, что «однако, по результатам этих консультаций в Европе, у нас пока не было никакого диалога» с Трампом.