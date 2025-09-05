Заместитель премьер-министра Великобритании ушел в отставку из-за финансового скандала

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на CNN, Анджела Рэйнер, заместитель премьер-министра Великобритании, подала в отставку после финансового скандала, связанного с неуплатой точной суммы налога на недвижимость, связанного с ее квартирой. Этот инцидент добавил проблем правительству левоцентристов, которое борется за выживание.

По данным CNN, уход Рэйнер из правительства является еще одной проблемой для премьер-министра Кейра Стармера, который постепенно теряет свою популярность; кроме того, его кабинет потеряет одного из своих блестящих политических элит.

Рэйнер сегодня (в пятницу) написала письмо Стармеру, в котором заявила, что уходит в отставку с поста заместителя премьер-министра и министра жилищного строительства, а также с поста заместителя лидера Лейбористской партии.

Правящая Лейбористская партия Великобритании, несмотря на крупную победу на выборах в июле 2024 года, в настоящее время сталкивается с растущим вызовом со стороны новой антииммиграционной партии «Реформа», которая в настоящее время лидирует в национальных опросах и планирует провести сегодня общенациональную конференцию в Бирмингеме.

Разоблачение того, что Рэйнер не заплатила причитающийся налог на недвижимость (в связи с квартирой в «Хоуве» на южном побережье Англии), поставило под угрозу ее политическую жизнь.

Рэйнер утверждала, что эта ошибка была непреднамеренной и произошла по причине плохой юридической консультации. Однако оппозиционные партии и правые британские газеты сразу же заклеймили ее «лицемеркой». Ее действия быстро превратились в крупный национальный скандал.