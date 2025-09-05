Как сообщает информационное агентство ABNA, Дональд Трамп, президент США, опубликовав фотографию в социальной сети Truth Social после недавней встречи высокопоставленных чиновников Китая, России и Индии на Шанхайском саммите, написал, что «похоже, мы проиграли Индию и Россию тёмному Китаю».

В последние дни на полях Шанхайского саммита в Китае состоялось множество двусторонних и многосторонних встреч между лидерами стран-членов Шанхайского пакта.

Правительство Китая также провело крупный манёвр с участием лидеров и представителей десятков стран-членов Шанхайского пакта, который Трамп назвал «заговором против Америки».