Как сообщает информационное агентство ABNA, Дональд Трамп, президент США, опубликовав фотографию в социальной сети Truth Social после недавней встречи высокопоставленных чиновников Китая, России и Индии на Шанхайском саммите, написал, что «похоже, мы проиграли Индию и Россию тёмному Китаю».
В последние дни на полях Шанхайского саммита в Китае состоялось множество двусторонних и многосторонних встреч между лидерами стран-членов Шанхайского пакта.
Правительство Китая также провело крупный манёвр с участием лидеров и представителей десятков стран-членов Шанхайского пакта, который Трамп назвал «заговором против Америки».
Президент США, реагируя на встречи, состоявшиеся на полях Шанхайского саммита, заявил, что Вашингтон проиграл Индию и Россию Китаю.
