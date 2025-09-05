Вашингтон вводит новые ограничения для иранских дипломатов

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс, администрация президента США Дональда Трампа намерена ввести ограничения для дипломатических делегаций таких стран, как Иран, во время заседаний Генеральной Ассамблеи ООН, которые начнутся 22 сентября в Нью-Йорке.

Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на внутреннее письмо Государственного департамента США, которое оно утверждает, что видело, написало, что ограничения на поездки и другие ограничения также будут введены для дипломатических делегаций из других стран, включая Судан, Зимбабве и, возможно, Бразилию.

Хотя эти возможные ограничения все еще находятся на рассмотрении и условия могут измениться, эти предложения являются еще одним шагом со стороны администрации Трампа к введению строгих правил выдачи виз, включая обширный пересмотр держателей законных разрешений на въезд в США, а также заявителей на участие в заседаниях ООН.

По данным Ассошиэйтед Пресс, передвижение иранских дипломатов в Нью-Йорке строго ограничено, но согласно одному из предложенных предложений, им также будет запрещен вход в крупные магазины без получения разрешения от Государственного департамента США!

Недавно администрация Трампа отменила визы Махмуда Аббаса, президента Палестинской администрации, и его дипломатической делегации для поездки в Нью-Йорк и участия в ежегодном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.