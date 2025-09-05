Маневр венесуэльских F-16 над американским эсминцем; Вашингтон сделал серьезное предупреждение!

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на Reuters, после эскалации напряженности между США и Венесуэлой, вызванной размещением американских сил у побережья Карибского моря под предлогом борьбы с венесуэльскими наркокартелями, два истребителя F-16 этой страны пролетели над эсминцем ВМС США.

По сообщению Reuters, ссылающегося на двух американских чиновников, этот инцидент, который Пентагон утверждает, что произошел в международных водах, обострил напряженность между Вашингтоном и Каракасом всего через два дня после нападения США на лодку, принадлежавшую Венесуэле, и убийства 11 ее пассажиров. Президент США Дональд Трамп объявил об этом на пресс-конференции, заявив, что лодка перевозила наркотики!

Юридические эксперты выразили сомнения по поводу этого нападения, однако администрация Трампа утверждает, что после принятия Вашингтоном в начале этого года решения объявить преступную группировку «Трен де Арагуа» террористической, она имеет право нападать на членов, связанных с этой группировкой, которая занимается контрабандой наркотиков в США.

В коротком заявлении Пентагона, которое подтверждает лишь общие детали инцидента, правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро сравнивается с наркокартелем, обвинение, которое Каракас категорически отвергает. Трамп также обвинил Мадуро в руководстве бандой «Трен де Арагуа».

В заявлении Пентагона действия Каракаса по пролету истребителя над американским эсминцем были охарактеризованы как «крайне провокационные»; в заявлении говорится: «Сегодня два военных истребителя режима Мадуро пролетели вблизи эсминца ВМС США в международных водах. Мы настоятельно рекомендуем картелю, который управляет Венесуэлой, воздерживаться от дальнейших действий, направленных на препятствование, сдерживание или вмешательство в антитеррористические и антинаркотические операции, проводимые армией США».

Американский чиновник, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что двумя военными самолетами Венесуэлы, которые маневрировали над американским эсминцем «USS Jason Dunham», были истребители F-16.

«USS Jason Dunham» — один из по меньшей мере семи военных кораблей, которые США направили на Карибские острова с более чем 4500 моряками и морскими пехотинцами; этот шаг Каракас считает тревожным военным присутствием.