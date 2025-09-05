ХАМАС: 700 дней войны — это позор

Как сообщает информационное агентство AhlulBayt (ABNA), движение ХАМАС в своем заявлении подчеркнуло: «Нарушения, совершаемые оккупационной армией в секторе Газа, считаются актами геноцида, этнической чистки и принудительного переселения».

ХАМАС добавил: «Мы продемонстрировали всю гибкость для достижения соглашения, но Нетаньяху, военный преступник, настаивает на срыве усилий посредников».

ХАМАС продолжил: «Прошло 700 дней, и мир в аудио- и видеоформате наблюдает самый ужасный геноцид в современной истории».

Исламское движение сопротивления заявило: «США несут ответственность за продолжение преступлений геноцида в секторе Газа, поскольку они предоставляют политическое и военное прикрытие для террористического сионистского режима».

ХАМАС подчеркнул: «Преступник Нетаньяху настаивает на срыве и нейтрализации усилий посредников, в то время как мы проявили гибкость для достижения соглашения, которое приведет к прекращению агрессии».