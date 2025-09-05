Шиитские министры покинули заседание правительства Ливана / Подчеркнуто несогласие с планом по разоружению Сопротивления

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), министры от «Хезболлы» и движения «Амаль» покинули сегодняшнее пятничное заседание правительства Ливана до того, как был рассмотрен пункт, касающийся ограничения оружия, находящегося в распоряжении правительства.

Независимый шиитский министр Фади Макки также покинул заседание правительства Ливана.

Эти пять министров покинули заседание до того, как командующий ливанской армией Рудольф Хейкал должен был объяснить план по разоружению Сопротивления.

Министр труда Ливана Мухаммад Хейдар заявил, что уход шиитских министров с заседания был обусловлен их несогласием с предложенным США документом.

Сегодня правительство Ливана проводит важное заседание для обсуждения плана, подготовленного армией для разоружения «Хезболлы»; плана, который столкнулся с сильным противодействием «Хезболлы», и движение призвало правительство отказаться от него.

В начале августа правительство Ливана приняло беспрецедентное решение, поручившее армии подготовить план по разоружению «Хезболлы» к концу этого года; решение, которое было принято под давлением США.

В среду «Хезболла» вновь заявила о своем несогласии с этим решением правительства Ливана. Парламентская фракция этой партии в заявлении призвала ливанские власти отказаться от своего неконституционного и антинационального решения относительно оружия Сопротивления и воздержаться от реализации соответствующих планов.