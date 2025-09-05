Разрушительные атаки израильского врага на город Газа: Кац: Замки ада сломаны!

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на Al-Arabi, сионистский режим объявил о начале разрушительных атак на город Газа.

Исраэль Кац, военный министр сионистского режима, заявил: «Мы отдали приказ об эвакуации многоэтажного здания в городе Газа. Мы начали ломать замки на дверях ада для Газы».

Кац утверждал: «Сейчас мы открыли двери ада в Газе. Мы отдали приказ об эвакуации многоэтажного здания перед тем, как нанести по нему удар. Как только дверь откроется, она уже не закроется, и наша операция будет продолжаться постепенно, пока ХАМАС не согласится на наши условия. Главными из этих условий являются освобождение всех пленных и разоружение ХАМАС, в противном случае он будет уничтожен».

Сброс листовок на квартал Шейх Радван

Одновременно израильское радио также объявило, что армия этого режима недавно сбросила листовки на квартал Шейх Радван в городе Газа.

12-й канал израильского телевидения также сообщил, что ВВС этого режима начали постепенную операцию по разрушению высотных зданий в городе Газа.

Бомбардировка башен Газы

Корреспондент «Аль-Джазиры», указывая на начало жестоких атак сионистского режима на Газу, сообщил о том, что целью стали башни этого города.