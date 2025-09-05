ЮНИСЕФ: Более 700 тысяч детей в Газе лишены образования

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на Палестинский информационный центр, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заявил, что дети в секторе Газа лишены права на образование, школы превратились в убежища, а дома — в руины, и больше не осталось мест для обучения.

Согласно данным ЮНИСЕФ, более 700 тысяч детей в Газе лишены формального образования. Эта катастрофическая образовательная ситуация ставит под угрозу будущее целого поколения палестинских детей и требует немедленного внимания международного сообщества.

В заявлении говорится, что повсеместное закрытие школ и разрушение образовательной инфраструктуры остановили процесс обучения и оказали сильное психологическое и социальное давление на детей и их семьи.

В связи с этим директор Всемирной организации здравоохранения, выражая серьезную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Газе и Судане, призвал к немедленному прекращению войны в Газе и разрешению на выезд больных для лечения.

Он добавил: «Мы призываем Израиль прекратить войну в Газе и разрешить тем, кто нуждается в лечении, выехать на Западный берег и в Восточный Иерусалим».

Он подчеркнул, что голодание народа Газы не только не принесет безопасности сионистам, но и не поможет освобождению заложников.

Тем временем представитель Всемирной организации здравоохранения на оккупированных палестинских территориях предсказал, что из-за перемещения палестинцев на юг сектора Газа катастрофа в Газе усугубится. Он также упомянул о проблемах с предоставлением медицинских услуг в секторе Газа.