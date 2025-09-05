Абуторабифард: Шанхайский саммит стал исключительной возможностью для противостояния санкциям

Как сообщает корреспондент ABNA, ходжат-оль-ислам Абуторабифард заявил на сегодняшней пятничной молитве в Тегеране: «В начале Недели единства мы находимся в сияющих и возвышающих днях рождения великого Пророка ислама. Солнце, которое взошло на Аравийском полуострове, и озарило мир человечества светом божественного откровения, созидающим человека и общество. В этой проповеди я сначала упомяну возвышенный идеал божественных пророков, философию сотворения человека и мира, а также путь к достижению тех высот, которые Всевышний приготовил для человека и человеческих обществ».

Ходжат-оль-ислам Абуторабифард продолжил: «Поездка президента в Китай для участия в Шанхайском саммите — одна из выдающихся дипломатических тенденций этого года. В нынешних условиях, когда Америка ослабляет многосторонность, а Трамп говорит с миром языком угроз, санкций и тарифов, этот саммит является исключительной возможностью для возрождения многосторонности в условиях ослабевающей западной системы и противодействия санкциям».

Он отметил: «В итоговом заявлении саммита нападения сионистского режима на Иран были решительно осуждены, и было заявлено, что такие агрессивные действия против гражданских объектов и инфраструктуры и ядерных объектов являются явным нарушением принципов и норм международного права, Устава Организации Объединенных Наций и посягательством на суверенитет Ирана».

Абуторабифард сказал: «Те, кто знаком с политической атмосферой этих саммитов, знают, что подобные заявления с такой прозрачностью беспрецедентны. В заявлении подчеркивается, что эти действия нанесли ущерб региональной и международной безопасности. Также была подчеркнута важность резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, и было заявлено, что эта резолюция является обязательной и должна быть полностью выполнена в соответствии с ее положениями. Любая попытка произвольно изменить ее рассматривается как подрыв авторитета Совета Безопасности ООН».