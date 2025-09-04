Трамп: Венесуэла — очень плохая страна!

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на агентство Reuters, президент США Дональд Трамп сегодня, в среду, на встрече с президентом Польши в Белом доме поддержал вчерашнюю атаку своей страны на венесуэльскую лодку под предлогом наличия в ней наркотиков.

Президент США по этому поводу заявил: «Эта лодка перевозила огромное количество наркотиков! Она направлялась в нашу страну, чтобы убить множество людей. Венесуэла отправляет в нашу страну миллионы людей. Некоторые из них — плохие люди».

Трамп утверждал: «Венесуэла опустошила свои тюрьмы и отправляет их в нашу страну! Я очень усердно работал, чтобы исправить глупость администрации Байдена... Венесуэла была очень плохим игроком!»

Тем временем Дональд Трамп несколько часов назад в своей социальной сети Truth Social заявил: «Вооруженные силы США по моему приказу провели решительную атаку на опознанные элементы наркотеррористической группы «Трен-де-Арагуа» (TDA) в зоне ответственности Южного командования (SOUTHCOM).

Президент США, утверждая, что «Трен-де-Арагуа» является признанной иностранной террористической группой, действующей под контролем президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил: «Эта организация ответственна за массовые убийства, незаконный оборот наркотиков, торговлю людьми, насильственные и террористические акты по всей территории Соединенных Штатов и Западного полушария. В результате этой атаки было убито 11 террористов, и ни один американский военнослужащий не пострадал».