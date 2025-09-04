Россия: Продажа американских ракет Украине противоречит утверждениям Вашингтона

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на канал «Русия аль-Яум», Мария Захарова, пресс-секретарь Министерства иностранных дел России, подчеркнула, что Москва ни в коем случае не намерена рассматривать вопрос о вмешательстве иностранных сил в Украину. Она также назвала согласие Соединенных Штатов на продажу ракет Украине противоречивым шагом, идущим вразрез с утверждениями Вашингтона о желании найти политическое и мирное решение этого кризиса. Захарова сказала: «Гарантии безопасности, которые Зеленский хочет для Украины, неприемлемы и, по сути, являются «опасными гарантиями» для Европы».

Она добавила, что Лавров будет представлять Россию на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. В другой части своего выступления Захарова объявила, что Сергей Лавров примет участие в новом раунде «стратегических переговоров» между Россией и Советом сотрудничества стран Персидского залива 11 сентября. Пресс-секретарь МИД России также добавила, что Лавров проведет двусторонние встречи со своими арабскими коллегами на полях этой встречи.