Россия: Продажа американских ракет Украине противоречит утверждениям Вашингтона

4 сентября 2025 - 09:38
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России заявила, что продажа ракет Киеву полностью противоречит утверждениям США о стремлении урегулировать войну в Украине.

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на канал «Русия аль-Яум», Мария Захарова, пресс-секретарь Министерства иностранных дел России, подчеркнула, что Москва ни в коем случае не намерена рассматривать вопрос о вмешательстве иностранных сил в Украину. Она также назвала согласие Соединенных Штатов на продажу ракет Украине противоречивым шагом, идущим вразрез с утверждениями Вашингтона о желании найти политическое и мирное решение этого кризиса. Захарова сказала: «Гарантии безопасности, которые Зеленский хочет для Украины, неприемлемы и, по сути, являются «опасными гарантиями» для Европы».

Она добавила, что Лавров будет представлять Россию на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. В другой части своего выступления Захарова объявила, что Сергей Лавров примет участие в новом раунде «стратегических переговоров» между Россией и Советом сотрудничества стран Персидского залива 11 сентября. Пресс-секретарь МИД России также добавила, что Лавров проведет двусторонние встречи со своими арабскими коллегами на полях этой встречи.

