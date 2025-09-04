Позиция европейского чиновника по поводу «альянса Ирана, Китая и России»

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на агентство ТАСС, Кая Каллас, глава внешнеполитического ведомства ЕС, заявила сегодня, в среду, что, по ее мнению, встреча лидеров Ирана, России, Китая и Северной Кореи представляет собой «прямой вызов» мировому порядку!

На пресс-конференции, не дав никаких объяснений относительно того, что она подразумевает под мировым порядком на фоне продолжающихся преступлений сионистского режима против угнетенного народа Газы, глава внешнеполитического ведомства ЕС заявила: «Тот факт, что сегодня в Пекине президент Си стоит рядом с лидерами России, Ирана и Северной Кореи, — это не просто антизападная демонстрация, это прямой вызов международной системе!»

Кая Каллас далее заявила по поводу саммита Шанхайской организации сотрудничества и двусторонних и многосторонних встреч официальных лиц на полях этого саммита в Пекине, что «это реалии, с которыми Европа должна справиться!»