Эрдоган: Мы не будем молчать перед лицом резни, которую устраивает варвар Нетаньяху

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на «Аль-Джазиру», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил сегодня, в среду: «Мы никогда не сможем быть свидетелями резни, которую устраивает варвар Нетаньяху, и хранить молчание. Мы не будем сидеть сложа руки перед лицом того, что Нетаньяху делает с палестинцами».

Президент Турции добавил: «Голос Палестины не будет заглушен. Люди не забудут страдания палестинских детей и семей».

Это заявление было сделано после того, как Реджеп Тайип Эрдоган ранее призвал США пересмотреть свое решение об отмене виз для палестинской делегации, участвующей в Генеральной Ассамблее ООН.

Эрдоган, заявив, что это решение Вашингтона противоречит самой сути существования ООН, сказал: «Палестинское дело будет продолжать иметь сильное присутствие на будущих международных встречах».

Подчеркнув, что резня, устроенная израильским режимом в Газе, не будет стерта из памяти, он сказал: «Справедливые люди не забудут страдания палестинских детей и семей».