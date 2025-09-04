Ночной рейд Израиля на Кунейтру: арестованы 7 молодых сирийцев

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (АБНА), израильские оккупационные силы в среду вечером, проникнув в Джабата аль-Хашаб в провинции Кунейтра, арестовали 7 молодых сирийцев. Телеканал «Аль-Ихбария» сообщил, что израильские силы ввели строгие меры безопасности, проводя операции по рейдам и арестам среди жителей этого района. Одновременно с этим в небе над районом были выпущены осветительные ракеты.

Эта операция произошла всего через неделю после аналогичного рейда в Сувейсе на юге Кунейтры, в ходе которого был арестован один молодой сириец и были обысканы дома. В августе этого года израильская армия провела четыре операции по проникновению в Кунейтру, которые включали районы ас-Самаданийя, Айн аль-Абд, а также несколько других районов.

Эти события происходят на фоне усиления израильских военных действий на юге Сирии, включая обширные полеты истребителей над провинциями Дераа и Кунейтра, а также наземные операции, включающие рейды на дома и аресты ряда мирных жителей. Стоит отметить, что хотя новое сирийское правительство, с тех пор как пришло к власти, не проявляло никаких угроз в адрес Тель-Авива, израильская армия продолжает свои операции по проникновению и воздушные налеты. За последние семь месяцев израильская армия установила свой контроль над сирийской горой Хермон и 15-километровой зоной безопасности внутри южной части страны.