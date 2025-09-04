Хезболла: Правительство Ливана должно прекратить преподносить бесплатные подарки врагу

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (АБНА), фракция «Верность Сопротивлению», связанная с «Хезболлой» в ливанском парламенте, заявила, что последовательные позиции вражеских чиновников, а также их американских сторонников и всех международных сторон, гарантирующих прекращение огня, доказывают, что они полны решимости не выполнять ни одно из своих обязательств в соответствии с положениями соглашения о прекращении огня с ливанским правительством.

Эта фракция отметила, что американский посланник Томас Баррак дал зеленый свет сионистскому режиму, чтобы он делал все, что хочет, и предпринимал действия в любое время, которое он считает нужным, для защиты сионистского режима, его безопасности и интересов. Фракция «Верность Сопротивлению» заявила, что одним из требований защиты Ливана и сохранения национального суверенитета является то, чтобы ливанский режим пересмотрел свои расчеты, прекратил преподносить бесплатные подарки врагу, пересмотрел свое антинациональное решение относительно оружия Сопротивления и отказался от своих планов по принятию разоружения Сопротивления, и вернулся к логике взаимопонимания и диалога, которую призвал спикер ливанского парламента Набих Берри, что является попыткой найти выход из тупика, в который правительство, оно само и страна завели себя, поддавшись внешнему диктату.