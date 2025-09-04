Йеменские ракетные и беспилотные операции против целей в Иерусалиме и Хайфе

«Яхья Сари», пресс-секретарь Вооруженных сил Йемена, в среду в заявлении сообщил о военной операции, направленной на поражение важной и чувствительной цели сионистского режима на западе оккупированного города Иерусалим, с использованием сверхзвуковой баллистической ракеты типа «Палестина-2». Он сказал, что эта военная операция была успешной и заставила миллионы сионистов бежать в укрытия.

Сари добавил, что также была проведена военная операция с использованием беспилотника против жизненно важной цели в оккупированном районе Хайфы. Пресс-секретарь Вооруженных сил Йемена подчеркнул, что эти операции были проведены в поддержку угнетенного народа Палестины и его борцов, в ответ на преступления геноцида и голода в Газе, а также в рамках первого ответа на атаки сионистского режима на Йемен. Он сказал, что «Ансар Аллах» будет продолжать выполнять свой религиозный, моральный и гуманитарный долг перед братьями в Газе до тех пор, пока блокада не будет снята и атаки не прекратятся.