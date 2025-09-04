Убийство йеменских чиновников — признак трусости Тель-Авива; оккупантов ждут сюрпризы

По сообщению информационного агентства ABNA, палестинский писатель и журналист, главный редактор электронного издания «Рай аль-Юм» Абдель Бари Атван в интервью телеканалу «Аль-Масира» сказал, что преступления сионистского врага против йеменского народа являются явным признанием большой боли, вызванной операциями Йемена, которые шокировали сионистского врага и удивили мир. Атван назвал жертвы йеменского народа предметом гордости для всех арабских и исламских наций и сказал, что преступление нападения на членов йеменского правительства было верхом трусости и низости, и это является привычкой сионистов совершать такие действия. Они делали это в Иране и Ливане, а теперь делают это в Йемене. Он, указав на то, что Йемен принес этих мучеников в защиту нации, ее достоинства, святынь и чести, выразил сожаление, что арабские правители не понимают этого события и дают Трампу триллионы долларов для войны против Йемена и Палестины. Этот высокопоставленный региональный аналитик продолжил: «Йемен победит, и Палестина победит, и Сопротивление перепишет карты Ближнего Востока».

Он сказал, что действия сионистского врага по убийству йеменских гражданских лиц вызваны тем, что он испытывает сильную боль от героических атак Йемена, которые пошатнули его безопасность и стабильность и нанесли ему огромный экономический, политический, военный и другой ущерб. Атван сказал: «Ракета с отделяющейся боевой частью, которая попала в Яффо и нанесла врагу большой ущерб, была болезненным событием и шокировала врага. Враг не ожидал, что эта ракета точно достигнет своей цели. В будущем оккупантов ждут новые сюрпризы со стороны Йемена». Абдель Бари Атван добавил, что недавняя операция Йемена с использованием гиперзвуковой ракеты, нанесла врагу большой человеческий и материальный ущерб и привела к износу дорогостоящих американских и израильских систем ПВО. Атван продолжил свои слова: «Два миллиарда мусульман в долгу перед Йеменом, который противостоял сионистскому врагу и его колониальному проекту. Конечно, марионеточные, покорные и наемные правительства являются сионистами и не сыграли никакой роли в противодействии преступлениям геноцида». Он добавил, что Йемен пристыдил все арабские и исламские страны; потому что это была единственная страна, которая сопротивлялась в течение 22 месяцев и сражалась с сионистским врагом и, несмотря на то, что подверглась агрессии со стороны США, Великобритании и сионистов, поддержала палестинский народ. Атван отметил, что весь палестинский народ ценит позицию Йемена и жертвы йеменцев, которые не уклонились от своей ответственности. Весь народ во всех оккупированных городах Палестины чувствует величие позиции йеменцев, которые не боятся трусливых сионистских преступлений. Атван заявил, что Йемен удивил мир своими ракетами, и этот сюрприз пошатнул сионистский режим до основания. Йемен доказал, что является великой страной в защите потенциала, чести и достоинства исламской нации. Он предсказал, что у Йемена будут сюрпризы, которые потрясут сионистский режим и его сторонников.

Атван, указав на то, что сионистский режим видит свою самую большую угрозу в Йемене, заявил, что Йемен производит свои ракеты и военное оборудование, и его военные и гражданские лица обладают высоким мужеством и твердо стоят на своих почетных позициях. Он подчеркнул: «Йемен победит сионистского врага и уничтожит сионистский проект до основания, потому что он обладает большим потенциалом».