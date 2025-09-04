Дети — главные жертвы ночных атак сионистского режима на Газу

По сообщению информационного центра Палестины со ссылкой на информационное агентство ABNA, за последние часы армия сионистского режима провела массированные воздушные и артиллерийские удары по различным районам сектора Газа, особенно по местам скопления палестинских беженцев.



В связи с этим истребители сионистского режима нанесли удары по палаткам беженцев вблизи Итальянской башни в районе Ан-Наср, а также возле площади Абу Мазен на западе города Газа, в результате чего по меньшей мере 4 человека, включая 3 детей, погибли.



В аналогичной атаке на палатки беженцев в Тель-эль-Хава были убиты 5 человек, большинство из которых были детьми. В ходе других последовательных атак на палатки беженцев в районах Ан-Наср и Тель-эль-Хава десятки человек погибли и были ранены. Кроме того, израильская артиллерия и беспилотники атаковали палатки беженцев в лагере Аш-Шафии на западе Хан-Юниса, а также в Нусейрате в центре сектора Газа, что привело к нескольким ранениям. Также были разбомблены несколько жилых домов, в том числе дом семьи Хабиб в районе Ас-Сабра на западе Газы, в результате чего погибли еще три человека. С другой стороны, артиллерия сионистской армии интенсивно обстреляла территорию пруда Шейх Ридван на севере Газы, а также районы Ас-Сафтави и Абу Искандер. Танки сионистского режима также подвергли прямому обстрелу северо-западную часть Хан-Юниса. Оккупационные силы сионистского режима также взорвали робота с бомбой среди домов к востоку от Шейх Ридван.