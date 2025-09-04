По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (АБНА), американский журнал в своей статье проанализировал региональную стратегию Ирана и попытался представить ослабление средств сдерживания Ирана, рассказывая о его упадке; однако внимательное изучение этого отчета ясно показывает несколько ключевых моментов об устойчивости Ирана, его давнем региональном влиянии и непрерывности идентичности Сопротивления Исламской Республики.

В статье The Atlantic упоминаются недавние атаки США и сионистского режима на Иран и силы Сопротивления, но в то же время цитируется Майкл Дорен, старший научный сотрудник Института Хадсона: «Они получили удар, но я не вижу никаких признаков их падения».

По признанию американского журнала, Иран неоднократно восстанавливался и преодолевал трудности, пересматривая свою стратегию и находя пути для обхода США и сионистского режима; ожидается, что это повторится и на этот раз.

The Atlantic также ссылается на слова Верховного лидера революции Сейеда Али Хаменеи о недавних преступлениях США и оккупационного режима, цитируя его: «Фронт Сопротивления — это не аппарат, который можно разрушить, разделить или уничтожить. Этот фронт не ослабнет под давлением, а станет сильнее».

В связи с этим, американский дипломат сказал The Atlantic: «Стратегия Ирана работает и сегодня. Я боюсь, что мы потеряем наш доступ к региону, прежде чем мы закончим их дело».

Американское издание, ссылаясь на удары, нанесенные по Оси Сопротивления, признало, что эта ось не потерпела поражения, а, напротив, определяла геополитические отношения в регионе в течение последних 20 лет и бросала вызов богатым западным странам.

Описывая устойчивость Сопротивления, The Atlantic упоминает нападение США на Ирак и сопротивление Сейеда Муктады ас-Садра, цитируя Рикардо Санчеса, командующего сухопутными войсками США в Ираке: «Санчес говорил, что его миссия — убить Муктаду ас-Садра, но нельзя было игнорировать тот факт, что Муктада ас-Садр выступал перед огромными толпами, а заявления Санчеса записывались в бункерах в неизвестных местах».

С другой стороны, в статье также признается, что ХАМАС, несмотря на два года бомбардировок и осады, все еще стоит, и одно только это выживание считается «своего рода победой».

Американский журнал также обращается к Ираку и напоминает, что после убийства мученика Касема Сулеймани, группы сопротивления в этой стране по-прежнему играют доминирующую роль в политической и экономической структуре Ирака, и многие из них сохранили свою явную лояльность к Ирану.

В статье, хотя и упоминается, что Ось Сопротивления сегодня находится в трудной ситуации, признается, что Иран способен найти новые стратегии для противостояния своим врагам.

The Atlantic также упоминает реакцию общественного мнения в Иране и признает, что даже многие внутренние критики правительства, во время конфликтов с сионистским режимом и США, заняли единую позицию, совпадающую с позицией власти.