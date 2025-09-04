Арагчи: Обсуждается новая структура сотрудничества с МАГАТЭ

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (АБНА), Сейед Аббас Арагчи, касаясь сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ, сказал: «Как мы уже говорили, недавние события требуют новой структуры сотрудничества. Этот вопрос сейчас обсуждается, и МАГАТЭ также согласилось, что новые условия должны быть урегулированы в новой форме».

Он подчеркнул: «До завершения этих переговоров новое сотрудничество не будет формироваться».

Высокопоставленный дипломат Исламской Республики Иран опроверг слухи о прекращении членства Ирана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в случае активации механизма «снэпбэк» и сказал: «Такого пункта не существует, и на недавнем заседании об этом не упоминалось; наоборот, страны-члены объявили о своей поддержке Ирана».

Арагчи, который давал интервью корреспонденту IRIB на полях поездки президента в Китай для участия в саммите ШОС, также прокомментировал отсутствие президента на неофициальной фотографии с лидерами, сказав: «Это произошло из-за соблюдения протоколов, культурных и религиозных соображений, и, как вы видели, официальная фотография саммита была сделана на следующий день, и президент также присутствовал на ней».

Арагчи также, отвечая на вопрос, подтвердил новость о рождении своего нового ребенка, сказав: «Бог даровал мне новое благословение, и я благодарен за этот дар».