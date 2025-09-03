Немецкий журнал «Focus» сообщил об эскалации налоговых споров между Италией и Францией и ухудшении отношений между двумя странами. По данным Pars Today, премьер-министр Франции Франсуа Байру, находящийся под сильным давлением внутриполитического кризиса, обвинил Италию в переманивании французских миллионеров обещаниями низких налогов.

В этом интервью Байру рассказал о политике уклонения от уплаты налогов и выразил сожаление по поводу растущей финансовой миграции во Франции. Премьер-министр Франции заявила: «К сожалению, люди эмигрируют, потому что за рубежом им предлагают более выгодные налоговые условия».

С другой стороны, премьер-министр Италии Джорджия Мелони выразила глубокое удивление обвинениями французского правительства в адрес своей страны, назвав их совершенно беспочвенными. Она заметила, что итальянская экономика просто более привлекательна и что благодаря стабильности и авторитету страна преуспевает больше других. Мелони также обвинила другие европейские страны в использовании их в качестве налоговых убежищ, что наносит ущерб экономике Италии. Политические эксперты считают, что этот спор грозит ещё больше обострить и без того напряжённые отношения между Римом и Парижем, возникшие всего через несколько недель после предыдущей примирительной встречи президента Франции Эммануэля Макрона и Джорджии Мелони в Риме.

Хотя Франция и не находится на грани полного банкротства, её финансовое положение, по мнению экономистов, напряжённое. Процентная ставка по 10-летним кредитам, которые Франция получает на финансовых рынках, составляет 3,5%, что несколько ниже процентной ставки, которую платят в Италии.

Однако французский премьер-министр подверг будущее своего правительства меньшинства новому испытанию, призвав к проведению вотума доверия в парламенте 8 сентября. Он заявил, что меры жёсткой экономии необходимы для восстановления французской экономики. Этот шаг может спровоцировать новую волну политических волнений и усилить опасения по поводу углубления финансового кризиса.

Между тем, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард выразила в понедельник обеспокоенность опасностью краха правительства во Франции, предупредив, что политические потрясения в любой стране еврозоны повлияют на рынки. Она заявила, что в настоящее время Франция не находится в ситуации, требующей вмешательства Международного валютного фонда (МВФ), но любой риск краха правительства в регионе вызывает «тревожные опасения».