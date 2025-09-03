На заседании Палаты общин во вторник была высказана резкая критика политики правительства Стармера в войне в секторе Газа и его поддержки Израиля. Подчеркнув гуманитарный кризис в секторе Газа и игнорирование правительством международного осуждения, депутаты призвали Лондон предпринять более конкретные шаги для прекращения осады сектора Газа и прекращения поставок оружия в Израиль.

Заседание состоялось в период, когда ситуация в секторе Газа крайне серьёзна. Израильские атаки продолжаются, а число палестинских мучеников растёт с каждым днём. Голод, нехватка питьевой воды и отсутствие доступа к лекарствам и предметам медицинского назначения ухудшили положение жителей сектора Газа, в результате чего многие дети в секторе умерли от голода, и эта ситуация сохраняется.

В этой ситуации, пока власти Тель-Авива продолжают твердить о войне, европейские страны косвенно критикуют политику Израиля, и многие официальные лица этих стран призывают к принятию мер исполнительной власти, направленных на прекращение войны в Газе и прекращение европейской помощи сионистскому режиму.

Великобритания также входит в число стран, которые поддерживали Израиль с начала войны в Газе, наряду с другими европейскими союзниками, и предоставляли военную помощь, оружие и значительную политическую поддержку сионистскому режиму. Поскольку Великобритания известна как один из крупнейших экспортеров оружия сионистскому режиму, экспорт в Израиль современного оружия, включая боевые самолеты, танки и другую военную технику, является одной из важных мер, принятых Великобританией в этом направлении.

С другой стороны, Израиль на протяжении многих лет является важным торгово-экономическим партнером Великобритании. Поэтому Лондон не только поставляет и продолжает поставлять Тель-Авиву все виды необходимого ему оружия и техники, но и, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, всегда защищал позицию Израиля и выступала против любых действий против сионистского режима.

Несмотря на такие отношения, британский парламент теперь занял иную позицию под давлением британского и европейского общественного мнения. Масштаб израильских преступлений и опубликованные фотографии голодных и раненых палестинских детей, журналистов, а также мужчин и женщин, погибших в результате израильских атак, привели к тому, что британское и европейское общественное мнение больше не допускает участия европейских правительств в этих преступлениях. В связи с этим британские парламентарии также выразили протест против позиции правительства, а критика политики правительства Стармера в отношении Газы достигла своего пика.

На встрече во вторник представители Либеральных демократов и Лейбористской партии в Палате общин решительно призвали правительство Стармера принять более эффективные меры против израильского режима. На этой встрече представительница либерал-демократов д-р Роза Сэвидж, говоря о критическом положении палестинских детей в секторе Газа, обвинила правительство в толерантности по отношению к Израилю и призвала к прекращению экспорта оружия этому режиму и немедленному признанию палестинского государства. Представитель Лейбористской партии Алистер Стратерн также подчеркнул бедственное положение жителей Газы и незначительный прогресс правительства в деле облегчения гуманитарных страданий палестинцев, проживающих в секторе Газа, назвал позицию правительства недостаточной и призвал Лондон к более практическим и решительным действиям.

Не только в Великобритании, но и в других европейских странах усилилось сопротивление поддержке правительством политики Израиля в отношении жителей Газы, настолько, что многие европейские чиновники под влиянием общественного мнения призвали к коллективным действиям различных европейских стран.

Позиции британских парламентариев также свидетельствуют о глубоком расхождении между взглядами правительства и парламентариев этой страны по вопросу кризиса в Газе и дальнейшей поддержки Израиля. Более того, особые отношения Великобритании с Израилем продолжают препятствовать принятию более решительной и действенной политики против сионистского режима, а британские правительственные чиновники продолжают ограничиваться дипломатической риторикой и гуманитарной помощью, в то время как общественное мнение и парламентарии призывают к более практическим и решительным мерам, включая прекращение экспорта оружия в Израиль и прекращение осады. Газа. Однако, похоже, британское правительство на практике не планирует никаких практических действий, чтобы противостоять преступлениям сионистского режима и прекратить поддержку этого режима со стороны Запада.