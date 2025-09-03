Чего США добиваются новыми санкциями против Ирана?

Министерство финансов США во вторник, продолжая оказывать максимальное давление на Тегеран, ввело санкции против 7 компаний и 9 танкеров за их участие в продаже тегеранской нефти и обходе антииранских санкций.

Министерство финансов США заявило: «Сегодняшние меры основаны на санкциях от 3 июля 2025 года, введённых Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, которые были направлены против сети Салима Ахмада Саида. По данным американцев, эта сеть занималась контрабандой смешанной иракской и иранской нефти, принося значительные доходы иранскому правительству».

Американское ведомство заявило: «В целом, эти действия демонстрируют приверженность Вашингтона прекращению деструктивного влияния Ирана на экономику Ирака и поддержке кампании максимального экономического давления на Иран в соответствии с Указом президента о национальной безопасности №2. Эти действия предпринимаются в соответствии с Указом президента (E.O.) 13902, который направлен против лиц, работающих в определенных секторах иранской экономики, включая нефтяной и нефтехимический секторы.

4 февраля 2025 года президент США Дональд Трамп подписал меморандум о продолжении политики максимального давления на Исламскую Республику Иран, заявив о своей готовности к переговорам с президентом Ирана. Однако, несмотря на пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США и заявление о дипломатическом подходе к Тегерану, 13 июня 2025 года, в то время как шестой раунд переговоров был запланирован на 15 июня, Израиль нанес удары по районам Тегерана и ряда других городов, включая ядерные объекты, в результате чего погибло несколько ученых, военнослужащих и гражданских лиц.

Соединенные Штаты также атаковали ядерные объекты. Фордо, Натанз и Исфахан 22 июня, и вооруженные силы Исламской Республики Иран ответили на эти военные агрессии. Этот акт Вашингтона символизировал незаконные действия Соединенных Штатов, напавших на государство-член Организации Объединенных Наций без какой-либо санкции Совета Безопасности ООН, а также действия, полностью противоречащие положениям Международного агентства по атомной энергии и Договору о нераспространении ядерного оружия.

Сейчас, в рамках кампании максимального давления на Иран и после военного нападения на него, администрация Трампа пытается оказать максимальное давление, чтобы сократить или прекратить экспорт иранской нефти, вводя санкции, о новом раунде которых время от времени объявляется. Можно сказать, что главная цель Соединенных Штатов при введении новых санкций против иранского экспорта нефти — усилить экономическое давление на Исламскую Республику и ограничить ее финансовые ресурсы. Эти действия являются частью стратегии «максимального давления», направленной на изменение поведения Ирана в различных областях, включая его ядерную программу, поддержку антитеррористических движений в регионе и разработку передовых вооружений, особенно ракеты.

Ключевые цели новых санкций США:

Сокращение доходов Ирана от продажи нефти с целью ограничения возможностей иранского правительства финансировать военные и силовые программы, включая вооруженные силы, Министерство обороны и поддержки вооруженных сил и Фарадж.

Нарушение работы сети сбыта нефти Ирана: США ввели санкции против компаний, судов и лиц, связанных с «теневым флотом» Ирана, чтобы блокировать неофициальные маршруты экспорта нефти.

Предотвращение уклонения от санкций: Многие из подпадающих под санкции компаний базируются в третьих странах, таких как Китай, ОАЭ, Греция и Маршалловы Острова, которые, по утверждениям Вашингтона, помогли Ирану обойти санкции.

Подрыв энергетической дипломатии Ирана: Ограничивая доступ Ирана к мировым нефтяным рынкам, США пытаются ограничить региональное и международное влияние Ирана.

Усиление давления с целью возвращения к ядерным переговорам: Некоторые аналитики считают, что эти санкции могут вынудить Иран принять новое соглашение по своей ядерной программе, хотя Иран пока приостановил переговоры из-за нарушений со стороны США.

Реакция Ирана на новые санкции США против экспорта иранской нефти

Реакция Ирана обычно представляла собой сочетание политической позиции, дипломатических мер и усилий по смягчению экономических последствий санкций. Что касается недавних нефтяных санкций, Иран продемонстрировал многогранную реакцию, включая следующие:

Официальные заявления:

Осуждение санкций: Иранские официальные лица, включая Министерство иностранных дел, назвали новые санкции «незаконными» и «нарушением международного права» и подчеркнули, что эти меры не повлияют на волю Ирана.

Продолжение пути сопротивления: Иран заявил, что продолжит свою политику в области экспорта нефти и экономического развития и не считает эти санкции серьезным препятствием.

Практические меры

Расширение сотрудничества с азиатскими партнерами: В этой связи Иран стремился укрепить свои экономические отношения с такими странами, как Китай, Индия и Россия, чтобы частично нейтрализовать давление санкций.

Использование альтернативных методов продажи нефти, включая использование посреднических компаний, изменение маршрутов транспортировки и продажу нефти по бартеру или в недолларовых расчетах валюты.

Расширение взаимодействия с соседними странами и антисанкционными блоками: Иран пытается расширить экономическое и политическое сотрудничество со странами, выступающими против политики санкций США, например, с некоторыми членами БРИКС.

В некоторых случаях Иран также подавал жалобы в такие институты, как Международный суд, ставя под сомнение законность санкций.