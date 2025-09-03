Израильский писатель: Дональд Трамп заслуживает премии за геноцид, а не Нобелевской премии мира

журналист газеты Haaretz Гидеон Леви в своей статье отметил, что: президент США Дональд Трамп не заслуживает Нобелевской премии мира; его законное место на скамье подсудимых в Международном уголовном суде в Гааге, и ни один неизраильтянин не несёт такой ответственности за резню в Газе, как он. Только Трамп может остановить эту ужасную войну телефонным звонком, но он этого не делает.

Как сообщает газета Rai El-Yаum, он продолжил: «Трамп не только не выходит на связь, но и продолжает поддерживать, вооружать и финансировать израильскую военную машину, как будто ничего не произошло. Когда имя Трампа связывают с Нобелевской премией мира, правда полностью переворачивается с ног на голову. Если и есть достоная таких действия премия, то её следует вручить Нетаньяху и Трампу, и это премия за геноцид».

Гидеон Леви также отметил, что Рон Дермер, профессиональный американский политик еврейского происхождения и министр стратегических дел сионистского режима, сумел обмануть Белый дом и 16 американских спецслужб, убедив их в том, что «пролитая кровь — благословение для Америки». По его словам, результатом этого обмана стала легитимация Трампом милитаристской политики сионистского режима и его попытка заполучить Нобелевскую премию мира.