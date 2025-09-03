Арабский аналитик: Отсутствие совести — основа моральной слепоты сионистского режима

На прошлой неделе семьи израильских заложников (пленников) в секторе Газа вновь вышли на демонстрацию в Тель-Авиве, требуя их освобождения. Во время демонстраций израильтяне скандировали лозунги с требованием прекратить войну в Газе и заключить всеобъемлющее соглашение об обмене пленными с палестинским сопротивлением. По мнению политологов, демонстрации израильтян не следует рассматривать как проявление их сочувствия народу Газы, хотя они также хотят окончания войны в Газе. Но у этого требования есть только одна причина: обеспокоенность Израиля судьбой заложников (пленников), удерживаемых ХАМАСом.

Как сообщает Pars Today, известный аналитик-международник Мохамед ас-Сенусси описал идеологические и психологические корни «структурного безразличия» сионистов к страданиям палестинцев, назвав это явление «моральной слепотой».

Ась-Сенусси, профессор футурологии и международных отношений в Университете Мухаммеда V в Марокко, в аналитической статье, опубликованной на сайте катарского телеканала Al-Jazeera, отмечает, что сионизм — это не просто национальное движение в традиционном смысле, а этнополитическая идеология, которая переосмыслила иудаизм в XX веке и предоставила ему «исключительное право» на палестинскую землю.

По его словам, эта система, в силу своего «колониально-исключающего» аспекта, основанного на отрицании Палестины, привела к тому, что национальная безопасность Израиля стала синонимом «безопасности еврейского существования», а жизнь палестинца стала рассматриваться лишь как «угроза безопасности» или «дополнительная деталь».

Ссылаясь на принятый в 2018 году закон о «еврейском национальном государстве», ас-Сенусси написал, что закон прямо провозгласил право на национальное самоопределение «исключительно еврейской привилегией» и присвоил арабскому языку «более низкий» статус. По его словам, в этой правовой интерпретации палестинец даже не является гражданином в формальном смысле, а является «условным жителем» своей родины.

Аналитик считает, что основа сионистского режима — перераспределение земли, ресурсов и населения в интересах «долгосрочного этнического превосходства (евреев)».

Ас-Сенусси подчеркивает, что сионистские СМИ, повторяя негативный образ Палестины и школ режима, обучая нарративу, который называет создание Израиля «освобождением», пытаются опустошить социальную память о палестинском вопросе.

Он назвал результат этого процесса «приоритетом сочувствия», когда смерть палестинца становится второстепенной новостью, а страх за судьбу израильских заключённых преувеличивается под видом заботы о безопасности сионистов.

Эксперт по международным делам также отметил, что даже массовые внутренние протесты в 2024-25 годах против политики Биньямина Нетаньяху были направлены не на осуждение убийств мирных жителей в Газе, а, главным образом, на требование освобождения израильских пленников, что свидетельствует о том, что коллективное сознание в Израиле активизируется только тогда, когда «еврей в опасности».