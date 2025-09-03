Багаи: Америка — часть сионистского режима; Израиль всегда нарушает международные правила

официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи добавил на пресс-конференции во вторник: «Америка как минимум два-три раза за последние 10 лет нарушала дипломатические процессы. СВПД (ядерная сделка) существовал, но в 2017 году Вашингтон в одностороннем порядке вышел из него без каких-либо причин или оправданий. В последнем случае, одновременно с переговорным процессом, сионистский режим, действуя в координации и сотрудничестве с Соединенными Штатами, осуществил незаконные нападения на Исламскую Республику Иран. Эти случаи показывают, что у Америки изначально не было добрых намерений».

Сионистский режим всегда нарушает международные правила

Исмаил Багаи также выразил соболезнования мусульманскому народу Йемена и Палестины в связи с мученической гибелью премьер-министра и группы министров йеменского правительства во время недавней военной агрессии израильского режима, заметив: «Этот акт является явным военным преступлением и явным нарушением международных правил, отражая природу режима, не знающего границ».

Иран, Китай и Россия считают, что евротройка не имеет законных полномочий прибегать к ответным действиям

Что касается предположений или возможностей относительно механизма реализации, связанных с возможностью временного или краткосрочного продления этого соглашения, которое Россия и Китай также предлагали в этой связи, представитель МИД Ирана заявил: «Мы находимся в тесном контакте с Россией и Китаем. Россия и Китай объявили о своей позиции, выступая против действий трёх европейских стран по восстановлению снятых Советом Безопасности санкций».

В настоящее время в Иране нет инспекций

Багаи также заявил о продолжении переговоров с Международным агентством по атомной энергии: «До сих пор не принято решение о продолжении последующих двух раундов переговоров с Агентством». Представитель МИД Ирана продолжил: «Прибытие двух инспекторов Агентства было обусловлено исключительно загрузкой топлива в ядерный реактор в Бушере, что, согласно действующим обычаям и правилам, должно было быть сделано для обеспечения непрерывности работы АЭС. В настоящее время в Иране не проводится инспекций, и инспектора здесь не работают».

Америка — часть сионистского режима

Багаи также заиньил: «Опыт показал нам, что Америка не является нейтральной стороной. За прошедшие годы Америка показала, что она является частью сионистского режима и всегда в одностороннем порядке навязывала странам региона его позицию».

Заявления сионистского режима о планаъ построить «Великий Израиль» - тревожный сигнал для стран региона

Представитель МИД Ирана прокомментировал позицию Ирана относительно заявлений и утверждений израильских и американских властей о «Великом Израиле» и его поддержки противодействия стран региона этому плану: «Совершенно очевидно, что подобные заявления соответствуют экспансионистской и милитаристской политике сионистского режима, и заявления сионистского режима должны послужить тревожным сигналом для каждой страны региона и всего международного сообщества, чтобы можно было принять срочные и серьёзные меры для предотвращения угрозы международному миру и безопасности».