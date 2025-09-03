Иновещание Гостелерадио: Кровь погибших журналистов будет громче, чем голос любых СМИ

Заместитель гендиректора Гостелерадио Ирана по иновещанию в среду после мученической гибели оператора телеканала «Аль-Алам» выступил с заявлением, текст которого, как сообщает Pars Today, выглядит следующим образом:

Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного

С глубокой скорбью мы восприняли известие о мученической смерти официального мученика Джихада Салема, отважного оператора телеканала «Аль-Алам», который погиб, возвращаясь с миссии, где он должен был освещать правду и запечатлеть преступления против угнетенного народа Газы, совершенные сионистским режимом.

Мученичество этого преданного своему делу оператора в очередной раз раскрыло истинное лицо (сионистского) режима, который не только без колебаний убивает женщин и детей, но и подавляет голоса правды, запечатлевая свои преступления пулями. Этот бесчеловечный и преступный акт добавляет двойное осуждение к черной истории сионистского режима.

На сегодняшний день, согласно достоверным международным сообщениям, по меньшей мере 247 палестинских журналистов и медиа-активистов мученически погибли во время войны в Газе, и теперь Джихад Салем также присоединился к этой почетной колонне. Эта мрачная статистика показывает, что сионистский режим систематически преследует журналистов и медиаактивистов, чтобы скрыть правду; но история подтвердит, что кровь журналистов будет громче любого СМИ.

Расми Джихад Салем, оператор и координатор выпускрв новостей, начал своё сотрудничество с телеканалом «Аль-Алам» восемь лет назад. Он погиб мученической смертью 2 сентября 2025 года во время жестокого нападения сионистского режима на его автомобиль, когда он возвращался после подготовки репортажа. Этот дорогой мученик всегда был рядом с журналистами телеканала, ведя прямые репортажи и готовя репортажи о медиа-сражениях с самого начала войны, и был известен как трудолюбивый и преданный своему делу человек.

Мы преклоняемся перед мужеством и стойкостью мученика Расми Джихада Салема; он построил баррикаду с помощью своей камеры и рассказал правду своим изображением. Его память и имя навсегда останутся в памяти свободолюбивых и независимых журналистов всего мира. По его собственным словам, "Кровь погибших журналистов Газы никогда не будет пролита зря, а правда, которую они рассказали, навсегда останется в пробужденной совести человечества".