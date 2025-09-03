Новости | Пезешкиан: Мы должны противостоять издевательствам противников ирано-китайских отношений; Трамп: Чикаго — мировая столица убийств

Во время своего визита в Китай во вторник вечером, на встрече с постоянным членом Коммунистической партии Китая Хуан Ху, президент Исламской Республики Иран, говоря о важности многостороннего сотрудничества, назвал Шанхайскую организацию сотрудничества эффективным инструментом противодействия односторонним действиям и добавил: «Человечество жаждет справедливости, честности и уважения к закону».

Как сообщает Pars Today, Пезешкиан также заметил: «Мировая цивилизация опирается на древнюю историю и культуру таких стран, как Иран и Китай, и в свете этих цивилизаций нации могут жить достойной жизнью». Он подчеркнул: «Мы должны противостоять запугиваниям со стороны стран, которые не хотят дружеских отношений между Ираном и Китаем».

250 СМИ в 70 странах протестуют против мученической гибели журналистов в Газе

Группа по защите свободы прессы «Репортёры без границ» (RSF) объявила во вторник, что более 250 СМИ в более чем 70 странах мира провели акцию протеста на своих первых полосах, освещая мученичество более 200 журналистов во время наступления сионистских оккупантов на угнетённый народ Газы. По данным организации «Репортёры без границ», с начала сионистской войны в секторе Газа 7 октября 2023 года погибло около 220 журналистов.

Арест израильских и американских шпионов в Сане

Мохаммед аль-Бухайти, видный член политбюро йеменского движения «Ансарулла», заявил во вторник в интервью телеканалу France 24, что силы безопасности Йемена в рамках спецоперации арестовали нескольких шпионов, работавших на США и израильский режим. Он добавил, что США и их союзники, включая сионистский режим, пытаются завербовать некоторых сотрудников ООН в качестве шпионов в Йемене.

Лавров: Индия не поддалась требованиям США прекратить закупки нефти у России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье, опубликованной во вторник в индонезийской газете «Компас», написал, что Индия не поддалась требованиям США прекратить закупки нефти у России, и Москва ценит эту позицию.

Презентация новейших китайских ядерных, беспилотных летательных аппаратов и межконтинентальных баллистических ракет

Китайское телевидение в прямом эфире с военного парада страны сообщило о том, что на церемонии были представлены новые модели танков Type 100 и прочих боевых бронированных машин. Также впервые была представлена ​​межконтинентальная баллистическая ракета глобального радиуса действия «Дунфэн-5С». Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул на церемонии, что страны мира могут обеспечить общую безопасность и предотвратить повторение исторических трагедий, поддерживая друг друга.

Нападения боевиков группировки Джоулани на христиан в Сирии

Иракское информационное агентство «Аль-Маалума», ссылаясь на информированные источники, сообщило, что боевики группировки Джоулани и возглавляемая им банда приложили немало усилий, чтобы помешать освещению в СМИ их преступлений в Сирии. Они добавили: «Эти преступления вызвали особую полемику в городе Эс-Сувейда в последние недели». В ходе кампании боевиков Джоулани по захвату города было сожжено по меньшей мере шесть церквей, а тысячи христианских семей были изгнаны.

Пекин: Китай включил отношения с Ираном в свою дипломатическую повестку

Мао Нин, официальный представитель МИД КНР, написал во вторник в социальной сети X: «Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Ирана Масудом Пеззекианом в Пекине. Китайско-иранские отношения выдержали испытание мировыми событиями и сохраняют стабильное и здоровое развитие». Мао Нин добавил, что Китай всегда включал отношения с Ираном в свою дипломатическую повестку в Западной Азии и готов сотрудничать с Ираном ради укрепления дружбы, углубления взаимного доверия и укрепления сотрудничества в различных областях.

Трамп: Чикаго — мировая столица убийств

Президент США Дональд Трамп во вторник в своей социальной сети Truth Social назвал город Чикаго мировой столицей убийств. В другом сообщении он написал: «За выходные в Чикаго было застрелено по меньшей мере 54 человека, 8 из них погибли. Чикаго, безусловно, самый страшный и опасный город в мире».

Яхья Сари: Мы атаковали израильский генеральный штаб

Как сообщает йеменский телеканал Al-Masirah, Яхья Сари, представитель вооружённых сил Йемена, объявил о проведении четырёх операций против израильского режима, включая атаку с помощью беспилотника «Самад-4» на здание израильского генерального штаба в Тель-Авиве, электростанцию ​​Худейра, аэропорт Лод (им. Бен-Гурион) и порт Ашдод. Сари добавил: «Атаки с использованием беспилотников прошли успешно и успешно поразили цели. Операция по оказанию помощи нашим братьям в Газе будет продолжаться до тех пор, пока атаки (сионистских оккупнатов) не прекратятся, а осада Газы не будет снята».