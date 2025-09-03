Во вторник, 2 сентября, президент Ирана на встрече с председателем КНР заявил: «Мы готовы сотрудничать в реализации всех положений 25-летнего всеобъемлющего соглашения между двумя странами, и мы можем включить в нашу повестку дня целенаправленный и разумный прагматизм, используя необходимые механизмы».

Пезешкиан, отметив, что Тегеран готов продолжать сотрудничество между двумя странами в любой ситуации, чтобы ирано-китайские отношения могли выйти на максимальный уровень, добавил: «Соединённые Штаты позволяют себе вторгаться в различные страны, чтобы продолжать и развивать свою одностороннюю политику, и теперь они не знают никаких ограничений в этом отношении».

В свою очередь, председатель КНР на этой встрече, отметив, что Пекин готов и стремится развивать отношения с Тегераном с прицелом на будущее, добавил: «Можно добиваться ускорения реализации предыдущих соглашений между двумя странами; Китай готов и заинтересован в расширении сотрудничества с Ираном в различных областях». Си Цзиньпин назвал недавнее нападение на Исламскую Республику Иран явным нарушением международных принципов и правовых норм и заявил: «Сила никогда не является способом решения проблем».

Председатель КНР также заметил: «Исламская Республика Иран — наш стратегический партнёр, и мы должны серьёзно сотрудничать для укрепления Шанхайской организации сотрудничества, чтобы противостоять односторонним действиям».

Си Цзиньпин при этом подчеркнул: «Мы придерживаемся принципов справедливости и честности и признаём законные права Ирана на мирное использование ядерной энергии, и в последние годы, несмотря на санкции США и западных стран, мы создали основу для дальнейшего сотрудничества и теперь готовы расширять наши отношения во всех областях, особенно в сфере транспорта, на взаимовыгодной основе».

После завершения своей поездки президент Ирана, прибывший в КНР по приглашению своего китайского коллеги для участия в 25-м саммите Шанхайской организации сотрудничества и саммите «Шанхай плюс», а также в параде Вооружённых сил в ознаменование 80-летия окончания Второй мировой войны, отбыл в Тегеран.

В ходе встречи президенты Ирана и Китая подчеркнули важность сотрудничества в сфере экономики, политики и безопасности, а также реализации 25-летнего Всеобъемлющего соглашения. Реализация 25-летнего Всеобъемлющего соглашения между Ираном и Китаем имеет особое значение с нескольких стратегических точек зрения. Это соглашение не только является документом о долгосрочном сотрудничестве, но и может проложить новый путь для международного взаимодействия Ирана в эпоху санкций и давления со стороны правительств США и западных стран.

Включившись в китайскую инициативу «Один пояс, один путь», Иран может стать региональным транзитным узлом. Соглашение предусматривает масштабные китайские инвестиции в нефтегазовую, нефтехимическую, транспортную, инфраструктурную и технологическую сферы. Иран может воспользоваться финансовыми ресурсами и технологиями Китая для реализации масштабных проектов, таких как строительство высокоскоростных поездов и автомагистралей.

Китай неоднократно заявлял о своей неприязни к санкциям США против Ирана и поддерживал законные права Ирана в ядерной сфере. Это сотрудничество может помочь Ирану найти альтернативные экономические и дипломатические пути в условиях давления Запада. Китай считает Иран своим «стратегическим партнером» и стремится к расширению отношений во всех областях, включая торговлю и региональную безопасность. Это соглашение может укрепить отношения между двумя странами и сформировать прочный стратегический союз.

Иран и Китай тесно сотрудничают в Шанхайской организации сотрудничества, и реализация этого соглашения может усилить роль Ирана в этой организации. Реализация 25-летнего всеобъемлющего соглашения может помочь Ирану встать на путь устойчивого развития, экономической независимости и глобального взаимодействия, расширяя сотрудничество с независимыми странами.

Консультация Пезешкиана с председателем КНР свидетельствует о серьёзной решимости властей Тегерана и Пекина ускорить и расширить экономическое, политическое и военное сотрудничество, что также окажет влияние на региональное и глобальное развитие.