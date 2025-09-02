во время восьмилетней навязанной Ираном войны 28 июня 1987 года ВВС баасистского режима Ирака атаковали город Сердешт в иранской провинции Западный Азербайджан, используя химические бомбы, поставленные европейскими странами, что привело к гибели и страданиям тысяч мирных жителей. В тот день семь бомб с ипритом упали на город, две из которых попали в городской базар, ещё две – в жилой район и три – в сады, окружающие город. В этом городе проживало 12 000 человек, 110 из которых погибли на месте, а более 8 000 человек получили химические осложнения.



Европейские и американские компании сыграли важнейшую роль в поставках оборудования и химикатов, необходимых режиму Саддама для производства и использования химических веществ в навязанной войне. Это стало одной из причин замалчивания и преднамеренного безразличия западных правительств и СМИ к химическим атакам саддамовского режима против Ирана во время навязанной войны.



Десятки химических компаний, большинство из которых были из Германии, поддерживали Ирак в производстве химического оружия. Имеющиеся данные указывают на участие 85 немецких, 19 французских, 18 компаний и 18 американских компаний.



Одним из крупнейших поставщиков материалов, необходимых для иракских химических бомб, была немецкая компания Imhausen-Chemie, и европейские СМИ, особенно немецкие, опубликовали множество документов по этому вопросу. Различные страны экспортировали в Ирак химикаты, техническое и инженерное оборудование, корпуса бомб и боеголовки ракет для химического оружия и участвовали в производстве этого смертоносного оружия. К 1991 году Ирак получил 17 602 тонны химикатов из западных стран. Масштабы и интенсивность бомбардировок, а также тип химического оружия, использованного в Сердаште, сделали его первым городом в мире, пострадавшим от химического оружия после атомной бомбардировки Хиросимы, что является не только символом угнетения иранского народа, но и символом неоднозначного отношения международных организаций к этому вопросу.



Важным моментом, заслуживающим внимания с международной точки зрения в отношении химической бомбардировки Сердешта, является то, что эта гуманитарная катастрофа, непосредственной причиной которой стал иракский режим Баас, была встречена молчанием западных СМИ, учитывая поддержку западного блока в навязанной войне с Ираком, в частности явную и скрытую поддержку Багдада.



Молчание международных форумов относительно этого преступления было обусловлено ролью западных стран в инциденте. Западные страны, которые были инициаторами и виновниками этой катастрофы, продавая оружие, материалы и оборудование для химического оружия режиму Саддама, пытались игнорировать этот инцидент, никак не отреагировав и даже попытавшись его отрицать.