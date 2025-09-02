Палестинский информационный центр писал в своём отчёте: «Роботы-бомбы детонируют в целевой точке автоматически или с помощью беспилотников и уничтожают территорию радиусом почти 300 квадратных метров». По данным , в первые месяцы войны израильская армия использовала в основном истребители F-16 и управляемые бомбы, но с сокращением запасов умного оружия она перешла на роботов-бомбы — более дешёвое оружие, обладающее большей разрушительной силой.

Военный эксперт Васиф Эрекат отмечает: «Этот метод является частью политики «выжженной земли», целью которой является создание атмосферы страха и принудительная эвакуация из жилых районов». Только в районе Зайтун на юге Газы в августе 2025 года таким образом было разрушено более 1500 домов.

Типы смертоносных роботов и взрывных беспилотников

Эрекат представляет два типа таких механизмов: крупные гусеничные роботы, которые действуют как мобильные бомбы, и более мелкие роботы, предназначенные для проникновения в переулки и туннели. Также сообщалось об использовании израильской армией беспилотников-квадрокоптеров для сбрасывания взрывчатых веществ на дома, что расширило зону поражения.

Международные юристы считают этих роботов примерами незаконного оружия, поскольку они не различают гражданских лиц и военнослужащих и оказывают серьёзное психологическое и физическое воздействие на людей. Использование этих инструментов является частью программы принудительного перемещения, которая держит людей в постоянном страхе и вынуждает их покидать свои дома, лишая их возможности найти безопасное убежище в секторе Газа.

Военные цели и гуманитарные последствия

Военный исследователь Рами Абу Зубайда также перечисляет три основные цели израильского режима при использовании этих роботов: сокращение потерь среди собственных войск, подрыв туннелей и оборонительных сооружений и создание психологического шока посредством масштабного разрушения жилых районов.

Впервые эти роботы были использованы в Джабалии в мае 2024 года, а затем сфера их применения расширилась на север и юг Газы, вплоть до больниц и медицинских центров. Разнообразие средств поражения, от роботов-взрывников до беспилотников-бомбардировщиков, свидетельствует о том, что израильский режим совершает преступления, которые следует назвать геноцидом и уничтожением цивилизации.